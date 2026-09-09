La Justicia eleva a 3.000 euros la indemnización a un usuario que fue incluido en un fichero de morosos por una deuda inexistente
Durante el tiempo que permaneció en el fichero sus datos fueron consultados en seis ocasiones por dos entidades bancarias, además del propio afectado.
Agencia EFE
Canarias-09/09/2026
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La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha elevado de 300 a 3.000 euros, más intereses, la indemnización que una entidad bancaria deberá pagar a un cliente por vulnerar su derecho al honor al incluirlo erróneamente en un fichero de morosos por una deuda inexi