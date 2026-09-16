FACUA Cádiz imparte dos talleres online para informar a los consumidores sobre los riesgos de las tarjetas revolving
Las sesiones, de carácter gratuito, se celebrarán los días 21 y 23 de septiembre y abordarán el funcionamiento de estas tarjetas, sus elevados intereses y las vías para reclamar frente a posibles abusos.
FACUA.org
Cádiz-16/09/2026
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FACUA Cádiz impartirá los próximos días 21 y 23 de septiembre dos talleres formativos online dirigidos a informar a los consumidores sobre el funcionamiento de las tarjetas revolving, los riesgos asociados a su utilización y los mecanismos disponibles para reclamar fre