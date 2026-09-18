CaixaBank devuelve a una socia de FACUA 904 euros de un "compromiso de permanencia" en un plan de pensiones del que nunca fue informada
La afectada solicitó un rescate parcial de su plan asesorada por su gestora de la entidad bancaria para descubrir posteriormente que le habían cobrado por incumplir un supuesto compromiso de permanencia asociado.
FACUA.org
Navarra-18/09/2026
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Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, CaixaBank ha reembolsado a una usuaria los 904 euros que le cobró de un supuesto contrato de permanencia asociado a su plan de pensiones y del que nunca fue informada.
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