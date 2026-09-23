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FACUA Cádiz imparte dos talleres online para informar a los consumidores sobre sus derechos frente a los servicios bancarios

Las sesiones abordarán las comisiones bancarias, las cláusulas abusivas, las tarjetas, los créditos rápidos, las ciberestafas y las vías de reclamación.

FACUA.org
Cádiz-23/09/2026
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FACUA Cádiz va a impartir dos talleres formativos online dirigidos a informar a los consumidores sobre sus derechos en el ámbito de los servicios bancarios y sobre las principales irregularidades que pueden encontrarse en su relación con las entidades financieras.

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