FACUA Cádiz imparte dos talleres online para informar a los consumidores sobre sus derechos frente a los servicios bancarios
Las sesiones abordarán las comisiones bancarias, las cláusulas abusivas, las tarjetas, los créditos rápidos, las ciberestafas y las vías de reclamación.
FACUA.org
Cádiz-23/09/2026
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FACUA Cádiz va a impartir dos talleres formativos online dirigidos a informar a los consumidores sobre sus derechos en el ámbito de los servicios bancarios y sobre las principales irregularidades que pueden encontrarse en su relación con las entidades financieras.