FACUA expresa sus condolencias a los familiares de los fallecidos por el accidente ferroviario ocurrido en Toledo
Dos trenes, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado este miércoles 28 de octubre en torno a las 9 de la mañana.
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España-28/10/2026
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FACUA-Consumidores en Acción quiere expresar sus condolencias a los familiares de los fallecidos por el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo este miércoles 28 de octubre.
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