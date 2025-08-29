FACUA Extremadura insiste: la resolución de la Junta no dice que solo los nacidos desde el 28 de julio serán vacunados gratis del rotavirus
La asociación insta que de ser ese el caso, el Gobierno extremeño debe hacer una aclaración o rectificación en el Diario Oficial de Extremadura, y aún así habría lactantes nacidos semanas antes de dicha fecha que podrían ser vacunados según la pauta de los virales.
FACUA.org
Extremadura-29/08/2025
FACUA Extremadura insiste en que la resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura no señala en ningún caso en la publicación del Diario Oficial de Extremadura, donde anunció los cambios en el calendario de vacunación, que los virales del rotavirus solo se a