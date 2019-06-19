FACUA Extremadura insta a Educación a hacer efectivas las mejoras de climatización de sus aulas
El Gobierno de la comunidad aún no ha llevado a cabo la instalación de fuentes de agua fría en los centros escolares que anunció el pasado año.
FACUA.org
Extremadura-19/06/2019
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FACUA Extremadura se ha dirigido a la Consejería de Educación del Gobierno de la comunidad para instarle a que haga efectivas con la mayor brevedad las mejoras de climatización de las aulas de los centros escolares para hacer frente a las altas temperaturas del verano.