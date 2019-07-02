FACUA Extremadura insta a Sanidad a resolver de inmediato el mal estado de los centros sanitarios
Una trabajadora resultó herida en Badajoz al desprenderse el lucido de una ventana del centro médico Los Pinos. No es el primer caso, en marzo denunció la caída del techo del Hospital Universitario de Badajoz.
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Extremadura-02/07/2019
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Imagen: Google Maps.
FACUA Extremadura insta a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales a que resuelva de inmediato las deficiencias en las infraestructuras de los centros médicos de la comunidad autónoma tras un nuevo desprendimiento de parte de uno de ellos. Esta vez, varios medios