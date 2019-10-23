Nuestras acciones

FACUA Extremadura solicita a la Junta mejoras en el servicio de transporte público por carretera

La asociación pide que, como mínimo, se recuperen las frecuencias y los enlaces que existían con anterioridad al cambio de empresa concesionaria de transporte público por carretera.

FACUA.org
Extremadura-23/10/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Extremadura se ha dirigido a la Dirección General de Transporte de la Junta de Extremadura para que garantice la mejora en la frecuencia de paso y los enlaces del servicio de transporte público por carretera. Tras cambiar la empresa que realiza el servicio, en la actualidad Al

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos