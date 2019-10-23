FACUA Extremadura solicita a la Junta mejoras en el servicio de transporte público por carretera
La asociación pide que, como mínimo, se recuperen las frecuencias y los enlaces que existían con anterioridad al cambio de empresa concesionaria de transporte público por carretera.
FACUA.org
Extremadura-23/10/2019
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Imagen: Alsa
FACUA Extremadura se ha dirigido a la Dirección General de Transporte de la Junta de Extremadura para que garantice la mejora en la frecuencia de paso y los enlaces del servicio de transporte público por carretera. Tras cambiar la empresa que realiza el servicio, en la actualidad Al