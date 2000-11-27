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FACUA firma un convenio de colaboración con Ceofa y el Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos

Con el objeto de garantizar y mejorar la calidad del servicio a los usuarios así como la información sobre sus derechos y la resolución de posibles conflictos por la vía del diálogo.

FACUA.org
Andalucía-27/11/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha firmado hoy un convenio de colaboración con la Confederación de Empresarios de Oficinas de Farmacia de Andalucía (Ceofa) y el Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos. El ac

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