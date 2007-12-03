FACUA firma un convenio de cooperación con la Federación Venezolana de Asociaciones de Consumidores y Usuarios
Desarrollarán actuaciones conjuntas contra prácticas abusivas de empresas españolas presentes en Venezuela.
FACUA.org
Internacional-03/12/2007
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