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FACUA firma un convenio de cooperación con la Federación Venezolana de Asociaciones de Consumidores y Usuarios

Desarrollarán actuaciones conjuntas contra prácticas abusivas de empresas españolas presentes en Venezuela.

FACUA.org
Internacional-03/12/2007
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FACUA-Consumidores en Acción ha suscrito un convenio de cooperación con la Federación Venezolana de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Fevacu) con el objetivo principal de contribuir al fomento del apoyo y estímulo de los consumidores para adquirir una actitud ac

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