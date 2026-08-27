FACUA Galicia critica que la Xunta siga sin mejorar la atención telefónica del Sergas y acuse a los pacientes de no querer anular las citas
La asociación se dirigió el pasado mes de junio al Sergas para instarle a que tomase las medidas necesarias para garantizar que se atendiese el teléfono destinado al cambio o anulación de citas médicas.
FACUA.org
Galicia-27/08/2026
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FACUA Galicia critica que la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia siga sin mejorar la atención telefónica del Servicio Gallego de Salud (Sergas) y tache a los pacientes de responsables de la pérdida de millones de citas médicas por no acudir y no haberlas anu