FACUA Euskadi pide al Departamento de Movilidad que garantice la climatización adecuada de los transportes públicos antes del próximo verano
El calor extremo el pasado verano dejó más de 180 quejas por el calor de usuarios, que llegaron a temperaturas de hasta 40 grados en el interior de los vagones.
FACUA.org
Euskadi-23/11/2026
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Imagen: David Aguilar/EFE.
FACUA Euskadi se ha dirigido en un escrito al Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno vasco para reclamarle que tome medidas para garantizar que todos los medios de transporte público que dependen de sus competencias cuenten con sistemas de climatización ópti