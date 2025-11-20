FACUA Galicia imparte una charla para prevenir estafas y fraudes a través de internet
Con esta formación se pretende brindar a la ciudadanía información útil y herramientas básicas para navegar de manera segura.
FACUA.org
Galicia-20/11/2025
FACUA Galicia ha impartido el 18 de noviembre una charla informativa con el objetivo de brindar a la ciudadanía información útil y herramientas básicas para navegar por internet de manera segura. Esta acción, patrocinada por el Instituto Gallego de Consumo y de la Competencia, se enmarca dentro