FACUA Granada convoca una asamblea informativa para los afectados por el cierre de iDental
El cierre de la clínica en la provincia ha dejado a cientos de afectados con tratamientos a medio terminar o sin haber empezado.
FACUA.org
Granada-12/07/2018
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FACUA Granada convoca una asamblea informativa para los pacientes afectados por el cierre de la clínica iDental en Pulianas el próximo viernes 13 de julio a las 19.00 horas en su sede, situada en la calle Fray Leopoldo de Alpandeire, 6, en Granada.
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