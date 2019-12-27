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FACUA Granada critica que la Junta quiera mantener el modelo de consorcio para el Parque de las Ciencias

La asociación, junto a otras organizaciones sociales, ha convocado un "abrazo simbólico" este 29 de diciembre en el propio parque en defensa de un modelo de gestión de fundación pública.

FACUA.org
Granada-27/12/2019
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FACUA Granada critica que la Junta de Andalucía quiera mantener el modelo de consorcio público para el Parque de las Ciencias, por considerar que eternizaría cualquier aspecto relacionado con su gestión, y ha convocado, como parte de la plataforma social del parque, un

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