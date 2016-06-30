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FACUA Granada exige a Endesa que garantice el suministro a los usuarios de zona Norte y Pinos Puente

La asociación recibe quejas por las desconexiones indiscriminadas que la empresa está llevando a cabo con el fin de detectar enganches ilegales, afectando por igual a clientes que sí están al corriente de pago.

FACUA.org
Granada-30/06/2016
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FACUA Granada denuncia que Endesa está efectuando cortes de abastecimiento eléctrico de forma indiscriminada, dejando a los vecinos y residentes sin servicio.

La asociación ha tenido conocimiento de que, en los últimos días, numerosos vecinos de la zona N

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