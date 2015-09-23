FACUA Granada se reúne con Diputación para conocer el borrador de la nueva tasa de tratamiento de residuos
La institución ha mostrado su disposición para analizar las propuestas de la asociación en este sentido.
FACUA.org
Granada-23/09/2015
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