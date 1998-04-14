FACUA ha detectado la presencia de más de 320 productos comerciales en las teleseries emitidas durante los dos últimos años
El Gobierno admite que esta fórmula publicitaria es ilegal pero dice que no puede demostrar que los anunciantes paguen por aparecer en las series.
FACUA.org
España-14/04/1998
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha detectado la presencia de 322 productos comerciales en 22 series de televisión de producción nacional emitidas por Antena 3, TVE y Telecinco entre octubre de 1994 y diciembre de 1996.