FACUA habilita una web para asesorar a los afectados de Air Comet sobre el procedimiento concursal
Tienen hasta el 27 de mayo para dirigirse a la administración concursal aportando sus billetes y justificantes de los posibles gastos de comida y alojamiento.
FACUA.org
España-05/05/2010
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