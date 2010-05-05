Nuestras acciones

FACUA habilita una web para asesorar a los afectados de Air Comet sobre el procedimiento concursal

Tienen hasta el 27 de mayo para dirigirse a la administración concursal aportando sus billetes y justificantes de los posibles gastos de comida y alojamiento.

FACUA.org
España-05/05/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha habilitado una página web (entra en este enlace) para asesorar a los afectados por el cierre de Air Comet sobre cómo reclamar su dinero en el concurso de acreedores abierto en el Juzgado Merca

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos