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Noticias
Air Comet
Motor y viajes
Las asociaciones de consumidores recurren ante el Constitucional la negativa de investigar a Air Comet
Motor y viajes
FACUA habilita una web para asesorar a los afectados de Air Comet sobre el procedimiento concursal
Motor y viajes
FACUA recomienda a los afectados por el cierre de Air Comet que recopilen la documentación para poder reclamar
Motor y viajes
Recurrido el auto que inadmitía la denuncia contra Air Comet por presunta estafa e insolvencia punible
Motor y viajes
La Audiencia Nacional rechaza admitir a trámite la denuncia contra Air Comet por presunta estafa
Motor y viajes
La Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que investigue la presunta estafa de Air Comet
Motor y viajes
El Ministerio informa cómo reclamar por el cese de operaciones de la aerolínea Air Comet
Motor y viajes
Fomento transportó a 4.215 pasajeros de Air Comet tras el cese de operaciones de la aerolínea
Motor y viajes
Ecuador inicia acciones judiciales contra Air Comet en España
Motor y viajes
Blanco afirma que Fomento abrió un expediente por seguridad a Air Comet
Motor y viajes
Fomento contradice a Díaz Ferrán y revela que pudo seguir volando hasta el 10 de enero
Motor y viajes
Fomento prepara un dispositivo para atender a los pasajeros afectados por la crisis de Air Comet
Motor y viajes
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea suspende la licencia operativa de Air Comet
Motor y viajes
Asociaciones de consumidores llevan a Air Comet a los tribunales
Motor y viajes
Fomento anuncia que asumirá el traslado de los pasajeros de Air Comet en situación de urgente necesidad
Motor y viajes
FACUA demanda a Fomento que proteja los intereses de los afectados por Air Comet
Motor y viajes
Desconvocada la huelga de Air Comet hasta el día 21 de diciembre
Motor y viajes
Retrasos de más de dos horas en la segunda jornada de huelga de Air Comet
Motor y viajes
Un informe pericial de la AEAT concluye que Air Comet defraudó 99 millones
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