FACUA Huelva celebra su 39ª Asamblea General de Socios

FACUA Huelva ha celebrado su 39ª Asamblea General de Socios. El acto tuvo lugar este jueves 25 de abril en la sede de la asociación en la calle Duque de Ahumada, 12D, en Huelva.

Los socios aprobaron por unanimidad las Cuentas Anuales y la Memoria de Actividades de la asociaci&o