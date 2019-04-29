FACUA Huelva celebra su 39ª Asamblea General de Socios
Ha elegido a su nueva Junta Directiva y aprobado el balance de cuentas y la Memoria de Actividades 2018, así como la propuesta de acciones y el presupuesto económico previsto para 2019.
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Huelva-29/04/2019
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FACUA Huelva ha celebrado su 39ª Asamblea General de Socios. El acto tuvo lugar este jueves 25 de abril en la sede de la asociación en la calle Duque de Ahumada, 12D, en Huelva.
Los socios aprobaron por unanimidad las Cuentas Anuales y la Memoria de Actividades de la asociaci&o