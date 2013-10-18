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FACUA Huelva se manifiesta contra la pobreza y el hambre en el mundo

Representantes de FACUA han participado en una concentración convocada por la Cumbre Social de Huelva.

FACUA.org
Huelva-18/10/2013
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FACUA Huelva ha participado en una concentración convocada por la Cumbre Social de Huelva contra la pobreza y el hambre en el mundo.

La asociación ha apoyado así el manifiesto contra la pobreza elaborado por los sindicatos UGT y CCOO.

«Que nadie se llam

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