FACUA Huelva se manifiesta contra la pobreza y el hambre en el mundo
Representantes de FACUA han participado en una concentración convocada por la Cumbre Social de Huelva.
FACUA.org
Huelva-18/10/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El portavoz de FACUA Huelva, Antonio romero, atendiendo a los medios de comunicación.
FACUA Huelva ha participado en una concentración convocada por la Cumbre Social de Huelva contra la pobreza y el hambre en el mundo.
La asociación ha apoyado así el manifiesto contra la pobreza elaborado por los sindicatos UGT y CCOO.
«Que nadie se llam