FACUA Huelva suscribe un acuerdo con el Ayuntamiento de Cañaveral de León
Para informar y asesor a los usuarios en diversas materias de consumo como banca y productos financieros, telecomunicaciones y suministros domiciliarios.
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Andalucía-29/05/2012
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