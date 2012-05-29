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FACUA Huelva suscribe un acuerdo con el Ayuntamiento de Cañaveral de León

Para informar y asesor a los usuarios en diversas materias de consumo como banca y productos financieros, telecomunicaciones y suministros domiciliarios.

FACUA.org
Andalucía-29/05/2012
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FACUA Huelva ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Cañaveral de León que posibilitará emprender la realización de actividades de formación dirigidas a los consumidores y usuarios de este pueblo.

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