FACUA informa de la retirada de varios modelos de zapatos que pueden ocasionar alergias e intoxicación
En concreto, se trata de algunas referencias de las marcas Bellota, Fereva y XTI Tertutions por su alto contenido de cromo VI.
FACUA.org
España-14/07/2015
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Imágenes de los zapatos afectados.
FACUA-Consumidores en Acción informa de que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha prohibido la importación de varios modelos de calzado de las marcas Bellota, uno de Fereva y otro de XTI Tertutions. Aecosan ya