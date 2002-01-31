FACUA inicia la campaña 'Consumidores ecológicos'
La Federación ha elaborado una guía, un CD Rom y una página web para fomentar hábitos de consumo sostenible entre los consumidores.
FACUA.org
Andalucía-31/01/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha puesto en marcha la campaña Consumidores ecológicos, una de las cuatro iniciativas que desarrollará durante 2002 en defensa del medio ambiente y el consumo sostenible.
La Fe