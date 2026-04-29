'Frenar a la extrema derecha': FACUA emprende una iniciativa por grandes ciudades con figuras de la política, la cultura y el periodismo
El primer acto tendrá lugar en Sevilla el martes 12 de mayo con Rubén Sánchez, Pilar del Río, Mercedes de Pablos y Javier Aroca.
FACUA.org
España-29/04/2026
FACUA-Consumidores en Acción va a emprender una iniciativa por grandes ciudades con figuras de la política, la cultura y el periodismo con el lema Frenar a la extrema derecha.
El primero de los actos tendrá lugar en Sevilla y en él participarán Rubén Sánchez,