FACUA insta a Fomento a que sustituya el sistema de seguridad ASFA analógico por el digital en los FEVE
La asociación ha tenido conocimiento de que el Ministerio ha ampliado el plazo para que se actualice el mecanismo a uno más nuevo.
FACUA.org
Asturias-01/02/2019
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Imagen: flickr.com/vivireltren (CC BY 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ministerio de Fomento para instarle a que comience con la mayor brevedad posible la sustitución del sistema de seguridad ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático) analógico por su versión digital, m&aacu