FACUA insta a Infraestructuras de Asturias a solventar las deficiencias de las carreteras AS-328 y AS-329
El mal estado de conservación de las vías hace que en épocas de temporal se produzcan derrumbes sobre la calzada.
FACUA.org
Asturias-12/02/2020
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático de Asturias para instarle a que solucione las deficiencias que presentan las carreteras AS-328 y AS-329.
La asociación, a través de su deleg