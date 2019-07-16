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FACUA insta a la construcción y reparación de centros educativos en Oviedo y Gijón

Existen graves retrasos en las obras del IES La Florida, así como grietas en el Conservatorio de la capital asturiana.

FACUA.org
Asturias-16/07/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Educación y Cultura y al Ayuntamiento de Gijón para instarles a iniciar las obras del IES La Florida, y al Conservatorio Superior de Música de Oviedo para que acelere la reparación de las grie

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