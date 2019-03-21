FACUA insta a la empresa de aguas de Fuerteventura a que solucione las deficiencias en Puerto del Rosario
La asociación ha tenido conocimiento de que el suministro de agua del municipio presenta una serie de incidencias que van desde cortes durante días hasta la presencia de tierra que imposibilita su consumo.
FACUA.org
Canarias-21/03/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura para instarle a que solucione las deficiencias que presenta este suministro en el municipio de Puerto del Rosario y a que se abstenga de facturar a los vecinos los días en los que no