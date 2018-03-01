FACUA insta a la reparación de las marquesinas de autobús de Barredos (Asturias) por su alto deterioro
La Delegación Territorial de FACUA en Asturias denuncia el estado de las marquesinas de autobús de Barredos y reclama la puesta en marcha de las reparaciones necesarias.
FACUA.org
Asturias-01/03/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha instado al Ayuntamiento del municipio asturiano de Laviana a que inicie la reparación de las marquesinas de autobús urbano de Barredos, dependiente del citado consistorio, tras conocer por su Delegación Territorial en Asturias el estado