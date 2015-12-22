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FACUA insta a los premiados en la Lotería de Navidad a que denuncien las ofertas de compra de billetes

La asociación alerta de irregularidades como un plazo inferior a tres meses para cobrar el premio o participaciones con el número mal impreso.

FACUA.org
España-22/12/2015
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FACUA-Consumidores en Acción aconseja a los premiados en el sorteo de la Lotería de Navidad de este martes que denuncien cualquier oferta de compra de sus billetes con el reclamo de que se ahorrarán el pago de los impuestos correspondientes o de la entrega de cantidades sup

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