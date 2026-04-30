Bazarnacional.com: FACUA denuncia a una nueva web ultra por vulnerar las normas de comercio electrónico
La asociación también se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática por un posible incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.
FACUA.org
España-30/04/2026
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la tienda online bazarnacional.com por vulnerar la normativa vigente sobre comercio electrónico y por el posible incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Con esta son ya doce las webs de venta de productos con mensajes de extrema derecha que la