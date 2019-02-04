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FACUA insta a Sanidad de Asturias a que aumente el número de psiquiatras por paciente

Distintos expertos están alertando de la falta de profesionales de esta especialidad en la comunidad autónoma.

FACUA.org
Asturias-04/02/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Sanidad de Asturias para instarle a que informe sobre el número de psiquiatras disponibles por paciente en el Servicio de Salud de la comunidad y si tiene intención de aumentar la cifra en 2019.

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