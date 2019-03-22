FACUA insta a Sanidad de Asturias a que reduzca las listas de espera del Hospital de Cabueñes
La asociación ha tenido conocimiento de que se han vuelto a dilatar los tiempos para las intervenciones quirúrgicas en el centro. Esta es la segunda vez que se dirige a la Consejería por este motivo.
FACUA.org
Asturias-22/03/2019
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Imagen: commons.wikimedia.org/User689 (CC BY-SA 4.0).
FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Sanidad de Asturias para solicitarle que realicen las actuaciones que sean necesarias para reducir las listas de espera en el Hospital de Cabueñes.
La asociación, a través de su delegaci&oacut