FACUA insta a Sanidad de Extremadura a garantizar que el agua de Olivenza sea apta para el consumo
El agua corriente de este municipio presenta una alta cantidad de manganeso, además de un color turbio y amarillento.
FACUA.org
Extremadura-11/09/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Sanidad de Extremadura para instarle a que tome las medidas necesarias para garantizar que el agua corriente del municipio de Olivenza sea apta para el consumo y deje de presentar las altas cantidades de manganeso que se