Nuestras acciones

FACUA insta al Ayuntamiento de Bilbao a mejorar el funcionamiento del servicio de préstamo de bicicletas

La asociación ha tenido conocimiento de que no existe un sistema ágil de rotación de las bicicletas, de manera que en muchas ocasiones resulta casi imposible para el usuario encontrar una disponible.

FACUA.org
Euskadi-01/01/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ayuntamiento de Bilbao, en Euskadi, para instarle a que mejore y garantice el buen funcionamiento de Bilbaobizi, el servicio municipal de préstamo de bicicletas eléctricas.

La asociación, a través de FACUA Eu

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos