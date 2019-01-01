FACUA insta al Ayuntamiento de Bilbao a mejorar el funcionamiento del servicio de préstamo de bicicletas
La asociación ha tenido conocimiento de que no existe un sistema ágil de rotación de las bicicletas, de manera que en muchas ocasiones resulta casi imposible para el usuario encontrar una disponible.
FACUA.org
Euskadi-01/01/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ayuntamiento de Bilbao, en Euskadi, para instarle a que mejore y garantice el buen funcionamiento de Bilbaobizi, el servicio municipal de préstamo de bicicletas eléctricas.
La asociación, a través de FACUA Eu