FACUA Jaén celebra su Asamblea General de Socios
Se someterán a la aprobación de los socios las Cuentas y la Memoria de Actividades de 2017 y los Presupuestos y el Programa de Actividades para el presente año, así como la renovación de la Junta Directiva.
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Jaén-13/04/2018
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Un momento de la asamblea de 2017 de FACUA Jaén.
FACUA Jaén celebra este sábado 14 de abril su Asamblea General de Socios, que tendrá lugar en el salón del Centro de Interpretación de la Minería de la Estación de Madrid, situado en el Paseo Virgen de Linarejos, en Linares.
Durante el acto,