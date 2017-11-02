FACUA Jaén exige una solución ante los continuos cortes de suministro eléctrico en Fuerte del Rey
La asociación critica que Endesa no haya tomado medidas para erradicar el problema en este municipio jienense.
FACUA.org
Jaén-02/11/2017
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FACUA Jaén exige a Endesa la inmediata solución a los continuos cortes de suministro que sufren los usuarios en la localidad jienense de Fuerte del Rey desde hace mucho tiempo. La asociación ha participado en una asamblea ciudadana sobre el tema celebrada en este municipio, c