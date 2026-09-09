FACUA Jaén logra que Gaes anule el contrato y la financiación de unos audífonos de 3.500 euros que dieron problemas desde el principio
Durante los meses que uso los dispositivos, el afectado fue atendido por una otitis externa infecciosa y por una hipoacusia perceptiva en el oído izquierdo.
FACUA.org
Jaén-09/09/2026
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FACUA Jaén ha conseguido que Gaes resuelva el contrato y cancele la financiación a un usuario que compró unos audífonos que no se le adaptaron bien y por los que, durante los meses que los usó, tuvo que acudir al m�édico por diferentes problemas en los oídos.