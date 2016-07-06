FACUA Jaén logra una indemnización de 8.854 euros a una usuaria por defectos en la edificación de su casa
La asociación reclamó por los problemas en una cubierta de la vivienda a la arquitecta y al aparejador, cuyas aseguradoras asumieron su responsabilidad. No así la constructora, disuelta por insolvente.
FACUA.org
Jaén-06/07/2016
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FACUA Jaén ha logrado que la propietaria de una vivienda sea indemnizada con 8.854,86 euros por defectos en su construcción, tras asumir las aseguradoras de la arquitecta (Asemas) y del aparejador (C&F) que la cubierta de la misma no se ejecutó adecuadamente.
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