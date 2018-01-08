Nuestras acciones

FACUA Jaén pide explicaciones por la rotura de una tubería en el techo del Hospital Neurotraumatológico

Una paciente de la UCI ha sufrido quemaduras de segundo grado por la quiebra de una canalización de agua caliente que se encontraba sobre su cama.

FACUA.org
Jaén-08/01/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Jaén pide explicaciones a las autoridades sanitarias competentes ante la rotura de una tubería de agua caliente en el Hospital Neurotraumatológico de la capital jienense que ha causado daños graves en una paciente. La afectada se encontraba ingresada en la Unidad

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos