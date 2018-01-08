FACUA Jaén pide explicaciones por la rotura de una tubería en el techo del Hospital Neurotraumatológico
Una paciente de la UCI ha sufrido quemaduras de segundo grado por la quiebra de una canalización de agua caliente que se encontraba sobre su cama.
FACUA.org
Jaén-08/01/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Jaén pide explicaciones a las autoridades sanitarias competentes ante la rotura de una tubería de agua caliente en el Hospital Neurotraumatológico de la capital jienense que ha causado daños graves en una paciente. La afectada se encontraba ingresada en la Unidad