FACUA lamenta que Sanidad renuncie a regular legalmente las tallas de ropa y deje el tema en manos de la autorregulación empresarial
Demanda una norma que vincule a la totalidad de las empresas que vendan ropa en España o la fabriquen para su comercialización en el país.
FACUA.org
España-07/02/2008
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