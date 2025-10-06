Nuestras acciones

FACUA pone en marcha una plataforma de afectadas por la negligencia del SAS en la comunicación de resultados de mamografías

"Es un insulto a la ciudadanía que tras estallar el mayor escándalo en la sanidad pública andaluza, el Gobierno autonómico esté jugando a rediseñar cada día su estrategia de comunicación y en menos de una semana haya dado cuatro versiones de lo ocurrido", ha denunciado Rubén Sánchez.

FACUA.org
Andalucía-06/10/2025

FACUA Andalucía ha puesto en marcha una plataforma de afectadas por la negligencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la comunicación de resultados de mamografías.

Cualquier afectada puede sumarse a la plataforma a través de la web FA

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos