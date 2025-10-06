FACUA pone en marcha una plataforma de afectadas por la negligencia del SAS en la comunicación de resultados de mamografías
"Es un insulto a la ciudadanía que tras estallar el mayor escándalo en la sanidad pública andaluza, el Gobierno autonómico esté jugando a rediseñar cada día su estrategia de comunicación y en menos de una semana haya dado cuatro versiones de lo ocurrido", ha denunciado Rubén Sánchez.
Andalucía-06/10/2025
FACUA Andalucía ha puesto en marcha una plataforma de afectadas por la negligencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la comunicación de resultados de mamografías.
Cualquier afectada puede sumarse a la plataforma a través de la web FA