FACUA llama a luchar contra los "imparables abusos" que crecen por la "inacción" de los gobiernos
La secretaria general de FACUA, Olga Ruiz, destaca la importancia del movimiento consumerista como "contrapoder equilibrador" frente a los intereses empresariales.
FACUA.org
España-15/03/2016
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