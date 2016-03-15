Nuestras acciones15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores

FACUA llama a luchar contra los "imparables abusos" que crecen por la "inacción" de los gobiernos

La secretaria general de FACUA, Olga Ruiz, destaca la importancia del movimiento consumerista como "contrapoder equilibrador" frente a los intereses empresariales.

FACUA.org
España-15/03/2016
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FACUA-Consumidores en Acción insiste en la necesidad y la importancia de promover la protección y defensa de los consumidores y usuarios en la sociedad actual, donde la «inacción de los gobiernos y el creciente aumento de los abusos y las desigualdades» está

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