FACUA localiza en España los caramelos chinos que podrían estar contaminados con melamina
Informa a las autoridades de Salud Pública y Consumo para su retirada preventiva. Ayer se inició su inmovilización en el Reino Unido.
FACUA.org
España-25/09/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha localizado en España los caramelos chinos White Rabbit, retirados en el Reino Unido y otros países de fuera de la UE ante las sospechas de que estén contaminados con melamina, la sustancia que ha causado las muertes de cuatro bebé