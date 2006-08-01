FACUA logra una sanción contra Vodafone por anunciar de forma engañosa un descuento de 60 euros para los nuevos clientes
Vodafone es en los últimos tiempos la compañía de telecomunicaciones con más denuncias de FACUA por publicidad engañosa.
FACUA.org
España-01/08/2006
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Vodafone ha vuelto a ser sancionada por publicidad engañosa a raíz de una denuncia de la Federación de Consumidores en Acción (FACUA). La Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, competente para aplicar la Ley General de Publicidad al tener all&ia