FACUA Madrid alerta del cierre de la clínica dental Mi Dentista
La asociación recuerda a los usuarios que estén abonando tratamientos mediante préstamos vinculados que tienen derecho a paralizar el pago y exigir la devolución de la totalidad o una parte según el caso.
FACUA.org
Madrid-19/04/2016
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FACUA Madrid alerta del cierre repentino de la clínica dental Mi Dentista en el centro comercial Islazul de Madrid, que ha dejado paralizados los tratamientos de sus pacientes y sin cubrir las garantías establecidas en la legislación.
El Grupo Empresarial Diniz Salud S