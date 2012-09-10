FACUA Madrid denuncia que Educación condena a la precariedad a los alumnos en los comedores escolares
La asociación ha recibido numerosas consultas de padres relativas a la seguridad y la conservación de los alimentos que los niños lleven de casa.
FACUA.org
Madrid-10/09/2012
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FACUA Madrid denuncia que la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid ha precarizado los comedores escolares y alerta de la desinformación generalizada sobre el uso de tarteras.
En este sentido, la asociaci&oac